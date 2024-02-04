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РИА «Новости»: экс-депутат Пономарев стал фигурантом дела о госизмене

РИА «Новости»: экс-депутат Пономарев стал фигурантом дела о госизмене

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела в отношении бывшего депутата Ильи Пономарева* о государственной измене из-за перехода на сторону противника, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.

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