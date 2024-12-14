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Шлеменко не верит Токову: «Как можно воспринимать его слова? Он упоминал, что я жаловался на судейство в первом бою. Когда это было? Где? Источник пусть предоставит»

«Токов понял, что ему нужно быть готовым к атаке в интервью? Я не видел этого и ничему его не учил. Просто я всегда открыт и говорю, как есть.

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