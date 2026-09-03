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Шняги.Нет

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Грубит и огрызается: как пережить пубертат внука и не потерять контакт

Грубит и огрызается: как пережить пубертат внука и не потерять контакт

«Мой 12-летний внук разговаривает со мной в пренебрежительном тоне, постоянно огрызается: „А? Че? Мне пофиг“.

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