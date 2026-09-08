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Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Москве с 10 по 13 сентября

Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Москве с 10 по 13 сентября

С 10 по 13 сентября Москва станет местом притяжения российской тяжелой атлетики. В Международном центре самбо пройдет Магнит Чемпионат России — один из главных стартов сезона, на котором каждый подход может стать шагом к Олимпийским играм — 2028 года.

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