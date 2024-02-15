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Вкус жизни

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Готовим шоколадные творожные сырки

Готовим шоколадные творожные сырки

Ингредиенты творог - 400 г шоколад - 150 г ванильный сахар - 8 г сахарная пудра 2 ст.л сливочное масло - 50 г варенье ягоды или джем Рецепт приготовления Берём шоколад 150 г, чёрный или молочный, нарезаем кусочками и топим в микроволновой печи.

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