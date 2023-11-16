Собянин рассказал, как Москва помогает импортозамещению в банковской сфере

Стартовала поставка банкоматов собственной разработки столичным производителем Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Telegram-канале сообщил, как столица помогает импортозамещению в банковской сфере.
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