Лидеру нации Таджикистана Эмомали Рахмону 71 год. Из них 25 он у власти. Ни у кого это не вызывает никакой критики или осуждения.
Древние нации не извиняются
Комментарии
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алекс кузь
Этот деревенский цирк с древним народом пусть показывают у себя высоко в горах и не в нашем регионе.
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15 час.
М
Макс
Удел всех древних - они вымерли.
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14 час.
Гарий Щерба
Ага ,,ДРЕВНИЕ НАЦИИ НЕ ИЗВИНЯЮТСА,, , зато ходят с ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ для ПОДОЯНИЯ ...!!!!
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13 час.
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