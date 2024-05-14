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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Древние нации не извиняются

Древние нации не извиняются

Лидеру нации Таджикистана Эмомали Рахмону 71 год. Из них 25 он у власти. Ни у кого это не вызывает никакой критики или осуждения.

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Комментарии
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алекс кузь
Этот деревенский цирк с древним народом пусть показывают у себя высоко в горах и не в нашем регионе.
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15 час.
М
Макс
Удел всех древних - они вымерли.
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14 час.
Гарий Щерба
Ага  ,,ДРЕВНИЕ НАЦИИ НЕ ИЗВИНЯЮТСА,,  , зато ходят с  ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ  для  ПОДОЯНИЯ ...!!!!
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13 час.

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