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Аргументы и Факты

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Эксперт Кузнецов объяснил, почему ИИ нельзя контролировать по модели МАГАТЭ

Эксперт Кузнецов объяснил, почему ИИ нельзя контролировать по модели МАГАТЭ

Для международного контроля за искусственным интеллектом потребуется новая система регулирования, поскольку механизмы, созданные для ядерных технологий, напрямую к нейросетям неприменимы, рассказал Радио «Комсомольская правда» футуролог Евгений Кузнецов.

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