Хотите договориться с ДПС на месте? Лучше бы вас просто лишили прав

Отбросим в сторону моральный аспект этого вопроса и не станем искать причины коррупции. Также не будем выяснять, кто больше виноват в подобных ситуациях: водители или сотрудники правоохранительных органов.
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