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Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли участие в открытии второй очереди кампуса «Южный Урал»

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли участие в открытии второй очереди кампуса «Южный Урал»

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября, ФедералПресс. В Челябинске состоялось торжественное открытие второй очереди Межуниверситетского кампуса «Южный Урал» - одного из самых масштабных образовательных проектов региона.

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