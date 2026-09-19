7 стрижек, которые освежают лучше косметолога, дарят маленькие радости и поднимают настроение

Стрижка — это отличный способ быстро преобразиться, поменять стиль и поднять себе настроение. Достаточно выбрать подходящую прическу, и маленькие радости в виде комплиментов от окружающих не заставят себя ждать.
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