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Планы Обамы претворяются в жизнь

Планы Обамы претворяются в жизнь

На самом деле, Обама их только озвучил. Итак, смотрю новостные ленты, там  фермеры требуют поддержки от государства.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Макак сказал макарон сделал уже сейчас жабоедия это африка уже коренные жабоеды это негры и арабы
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5 час.
Natalija Osminina
До Халифата еще далеко. Лет 15. А пока ЕС ждет распад и переформатирование в новые зоны влияния, восточная из которых будет принадлежать России.
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5 час.
Бендер Задунайский
Вот же демон .
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5 час.

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