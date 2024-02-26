Планы Обамы претворяются в жизнь

Макак сказал макарон сделал уже сейчас жабоедия это африка уже коренные жабоеды это негры и арабы

Natalija Osminina

До Халифата еще далеко. Лет 15. А пока ЕС ждет распад и переформатирование в новые зоны влияния, восточная из которых будет принадлежать России.