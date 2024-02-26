На самом деле, Обама их только озвучил. Итак, смотрю новостные ленты, там фермеры требуют поддержки от государства.
Планы Обамы претворяются в жизнь
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Макак сказал макарон сделал уже сейчас жабоедия это африка уже коренные жабоеды это негры и арабы
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5 час.
Natalija Osminina
До Халифата еще далеко. Лет 15. А пока ЕС ждет распад и переформатирование в новые зоны влияния, восточная из которых будет принадлежать России.
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5 час.
Бендер Задунайский
Вот же демон .
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5 час.
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