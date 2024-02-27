В Новосибирской области сосед до смерти избил тренера по боксу

Трагедия произошла в День защитника Отечества на территории Криводановского сельсовета.Жители Криводановского сельсовета Новосибирской области 26 февраля простились с местным тренером по боксу, который погиб в результате драки в День защитника Отечества.
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