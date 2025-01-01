Полмиллиона собрались в Стамбуле: акция солидарности с Палестиной привлекла внимание

В Стамбуле состоялась акция солидарности с Палестиной, собравшая свыше 450 тысяч участников. Мероприятие прошло у Галатского моста, десятки тысяч верующих прибыли после молитв от известных мечетей города.
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