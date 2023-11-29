Сула: «Мы хотим создать в Республике Молдова проевропейский левый полюс»

«Мы хотим создать проевропейский, левый политический полюс в Республике Молдова», – заявил председатель Европейской социал-демократической партии (ЕСДП) Ион Сула, согласно которому желание вступить в ЕС, выраженное гражданами, заставляет проевропейские политические формирования консолидировать свои усилия.
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