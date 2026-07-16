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Покровский суд узаконил брошенную орловскую МТС

Покровский суд узаконил брошенную орловскую МТС

Покровский районный суд Орловской области удовлетворил иск администрации Топковского сельского поселения, признав за ним право муниципальной собственности на бесхозяйную машинно-тракторную станцию в селе Смирные.

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