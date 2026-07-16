Покровский суд узаконил брошенную орловскую МТС

Покровский районный суд Орловской области удовлетворил иск администрации Топковского сельского поселения, признав за ним право муниципальной собственности на бесхозяйную машинно-тракторную станцию в селе Смирные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии