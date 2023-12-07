9 пород кошек, которые, согласно мнению экспертов, являются самыми умными

Сложно найти человека, который бы сомневался в том, что кошки невероятно умны. Эти пушистые создания являются настоящими Эйнштейнами из мира животных, так как порой кажется, что единственное, что они не умеют делать, так это говорить.
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