5 признаков хронически неряшливого человека

Какое ваше поведение выдает, что жизнь в хаосе — ваше предназначение?Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» Чтобы понять свое глобальное предназначение в жизни, порой нужно учитывать даже мелкие особенности нашего характера, изучать их и не менять в сторону общественных норм или в угоду чужому мнению.