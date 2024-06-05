5 признаков хронически неряшливого человека

Какое ваше поведение выдает, что жизнь в хаосе — ваше предназначение?Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» Чтобы понять свое глобальное предназначение в жизни, порой нужно учитывать даже мелкие особенности нашего характера, изучать их и не менять в сторону общественных норм или в угоду чужому мнению.
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