Бесконечная борьба европейских стран и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Россией говорит об их отчаянии, заявил в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано на YouTube профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс.
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