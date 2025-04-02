Бесконечная борьба европейских стран и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Россией говорит об их отчаянии, заявил в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано на YouTube профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс.