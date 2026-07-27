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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евросоюз ввел санкции против «Мобильной карты». Через оператора Единого ЦУПИС проходят все пополнения и выводы в легальных российских БК

«Мобильная карта», оператор Единого ЦУПИС, попала в 21-й пакет санкций против России. ЕЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов.

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