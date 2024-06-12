В Омске спустя 20 лет реанимировали фонтан у библиотеки имени Пушкина. Он уже работает в постоянном режиме.
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В Омске спустя 20 лет реанимировали фонтан у библиотеки имени Пушкина. Он уже работает в постоянном режиме.