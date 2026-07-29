В некоторых российских регионах увеличили выплаты контрактникам

Дополнительные региональные надбавки могут существенно влиять на стартовый доход и финансовую устойчивость семьи в первые месяцы службы В июле несколько регионов России увеличили выплаты для граждан, подписывающих контракт с Минобороны.
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