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В некоторых российских регионах увеличили выплаты контрактникам

В некоторых российских регионах увеличили выплаты контрактникам

Дополнительные региональные надбавки могут существенно влиять на стартовый доход и финансовую устойчивость семьи в первые месяцы службы В июле несколько регионов России увеличили выплаты для граждан, подписывающих контракт с Минобороны.

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