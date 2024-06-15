В Архангельске 20 детских садов оснастили новой системой безопасности

В Поморье в детских садах установили новую современную систему безопасности. Рассказываем подробнее.В Архангельске в 20 детских садах усилили меры безопасности, установив в них новые современные системы безопасности.
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