РЖД откладывают обход Саратова. Долгоиграющий проект на Приволжской железной дороге попытаются реализовать в 2025 года на благо МТК «Север — Юг»

«Российские железные дороги» закопались в саратовском чернозёме и заблудились в волжских затонах: крупнейший проект реконструкции Приволжской ЖД-магистрали, строительство западного обхода Саратовского железнодорожного узла, а по факту — выведение дороги из границ города, сбился с пути, то есть выбился из графика.