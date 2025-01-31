Почему пенсии россиян могут сократиться в полтора раза и когда это произойдет?

Экономически активных граждан становится все меньше, и российскую пенсионную систему ждут два серьезных кризиса К 2047 году пенсии россиян могут стать меньше по реальному наполнению, заявил изданию "Абзац" председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
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