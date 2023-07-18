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Названа стоимость ремонта Крымского моста после теракта

Названа стоимость ремонта Крымского моста после теракта

По мнению экспертов, ремонтные работы займут около месяца На восстановление одного пролета Крымского моста может уйти до 300 млн рублей, то есть всего около 600 млн, рассказал "Известиям" независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов.

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