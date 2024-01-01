Обзор Rising Steam Deck – превосходное продолжение и блестящий файтинг – TouchArcade

Когда Cygames анонсировала Granblue Fantasy Versus, файтинг, разработанный с помощью Arc System Works для PS4 и ПК, я был взволнован, даже будучи человеком, который тогда не играл в Granblue Fantasy на мобильных устройствах.
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