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Евросоюз проиграет спор с Польшей — журналист The Telegraph

Евросоюз проиграет спор с Польшей — журналист The Telegraph

Евросоюз проиграет спор с Польшей по поводу верховенства права, заявил журналист газеты The Telegraph Мэтью Линн в статье, 9 октября опубликованной на сайте британского издания.

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