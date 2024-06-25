Украина начала принудительную эвакуацию из Торецка

В городе проживало около 6 тыс. жителей.фото: wikipedia.org/Zimina--> Власти Украины проводят принудительную эвакуацию из Торецка, который находится на подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщил 25 июня глава «администрации» этой территории Вадим Филашкин.
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