Украина начала принудительную эвакуацию из Торецка

В городе проживало около 6 тыс. жителей.фото: wikipedia.org/Zimina--> Власти Украины проводят принудительную эвакуацию из Торецка, который находится на подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщил 25 июня глава «администрации» этой территории Вадим Филашкин.