Ямальский нутрициолог рассказала, почему сладкое и мучное старит кожу

Простые углеводы — сладости и хлеб вредят не только фигуре, но и состоянию кожи. Нутрициолог ямальского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Буторина объяснила, почему так происходит.
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