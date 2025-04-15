Государственная дума приняла документ, в котором закрепляется понятие "геноцид советского народа в период Великой Отечественной войны".
Россия напомнила Западу про старые и новые долги
Комментарии
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Александр Беспалый
Дай бог чтобы это так и было, чтобы мы русские не отступили и добились этого от Запада. У нас с ними большие счеты, за Великую отечественную войну, за развал СССР, за 90 -е, за вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, за воровство полезных ископаемых, за русофобию, за подлость и многое чего. Пока не ответят за это, никаких им ресурсов и торговли с ними, пусть гибнут в высоких ценах, мне их абсолютно не жалко. Для меня самое главное чтобы Россия матушка стала супер державой № 1 в мире, чтобы при слове русский был трепет других стран и уважение. Хочу чтобы Россия пользовалась уважением во всем мире, чтобы ничто не решалось в мире без России. Вот чего я хочу.
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10 час.
Вадим Лебедев
Большинство евро-стран - встали под знамёна со свастикой и пошли на нас с Гитлером. Наполеон, опять же - повёл всю европу на нас, грабить и убивать. Про англичан и разговора нет - враг. Подняв все документы - отмазываться глупо...
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9 час.
Сeргей Чижов
Почему-то забывают напомнить интервенцию стран Антанты и Японии 1918-1920гг. Убивали и грабили. Потребовать возмещения ущерба с процентами за все годы.
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8 час.
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