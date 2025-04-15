Россия напомнила Западу про старые и новые долги

Александр Беспалый

Дай бог чтобы это так и было, чтобы мы русские не отступили и добились этого от Запада. У нас с ними большие счеты, за Великую отечественную войну, за развал СССР, за 90 -е, за вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, за воровство полезных ископаемых, за русофобию, за подлость и многое чего. Пока не ответят за это, никаких им ресурсов и торговли с ними, пусть гибнут в высоких ценах, мне их абсолютно не жалко. Для меня самое главное чтобы Россия матушка стала супер державой № 1 в мире, чтобы при слове русский был трепет других стран и уважение. Хочу чтобы Россия пользовалась уважением во всем мире, чтобы ничто не решалось в мире без России. Вот чего я хочу.