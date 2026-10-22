В Москве 81-летняя пенсионерка лишилась более 23,9 млн рублей после общения с телефонными мошенниками, убедившими её перевести сбережения на «безопасный счёт».
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