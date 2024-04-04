Бывший боец ЧВК "Вагнер" устроил дебош в поезде "Ласточка"

Нештатная ситуация произошла на скоростной «Ласточке», которая следовала из Краснодара в Сочи. Мужчина представился бывшим бойцом частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» и начал приставать к попутчикам, сообщает “Лента”.
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