Воспитанники центра на Михалковской выступили в концертном зале «Зарядье»

В Московском концертном зале «Зарядье» 7 апреля более 1 500 воспитанников хоровых, фольклорных, инструментальных, хореографических коллективов Центра «Радость» представили грандиозную музыкально-театрализованную программу, посвященную 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.
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