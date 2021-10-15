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Эксперт Зельцер: международные резервы России могут вернуться к историческому максимуму

Эксперт Зельцер: международные резервы России могут вернуться к историческому максимуму

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международные резервы России могут вернуться к историческому максимуму не раньше лета 2022 года при благоприятных условиях на сырьевых рынках, поделился мнением с РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

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