Самый умный? Пойдёшь в «штурмовики»! Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
Самый умный? Пойдёшь в «штурмовики»!
Комментарии
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Астон Мартин
не спорю ...иногда проблемы возникают из за лозунгов и многословий а как до дела доходит и словарный запас исчезает и сам неизвестно где а молодые парни жизни на кон ставят ...
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16 час.
Сергей Федотов
Вам, я конечно извиняюсь "шашечки или ехать"? Победа нужна или чиновников наказать?
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14 час.
Астон Мартин
одно другому не помешает
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4 час.
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