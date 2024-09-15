Самый умный? Пойдёшь в «штурмовики»!

Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Комментарии
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Астон Мартин
не спорю ...иногда проблемы возникают из за лозунгов и многословий а как до дела доходит и словарный запас исчезает и сам неизвестно где а молодые парни жизни на кон ставят ...
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16 час.
Сергей Федотов
Вам, я конечно извиняюсь &quot;шашечки или ехать&quot;? Победа нужна или чиновников наказать?
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14 час.
Астон Мартин
одно другому не помешает
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4 час.

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