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Царьград

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ПВО России сбили три украинских дрона над Белгородской областью

ПВО России сбили три украинских дрона над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщило о том, что русские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью в период с 20:30 до 21:30 по московскому времени 7 февраля.

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