В воскресенье на площади Великого национального собрания состоится грандиозное событие

Мэрия столицы сообщает, что в воскресенье, 22 сентября, на площади Великого национального собрания состоится грандиозное событие, объединяющее всю молодежь – Chisinau Youth Fest 2024! С 18:00 на большую сцену выйдут такие любимые исполнители, как The URS, Babasha, Smiley, Delia, Lupi lui Calancea, Guz, Carla's Dreams.
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