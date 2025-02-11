Начался 20-й поток стажировки в Правительстве Москвы для молодых специалистов

С 2011 года Управление кадровых сервисов Правительства Москвы реализует программу стажировок. В феврале этого года был запущен юбилейный, двадцатый поток, в котором принимают участие студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры, а также выпускники вузов в возрасте до 35 лет.
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