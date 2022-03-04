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РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) исключила РПЛ и Олимп-ФНЛ. Российская Премьер-лига была членом EPFL с 2007 года.

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