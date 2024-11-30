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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Богдан Гуськов подерется с Джонни Уокером 19 января на UFC 311

Им станет 32-летний бразилец Джонни Уокер. Бой пройдет в ночь на 19 января в Инглвуде (США) в рамках главного карда UFC 311.

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