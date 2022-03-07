Заявления США о формировании глобальной коалиции против России оказались сильно преувеличены – NI

США не смогли сформировать глобальную коалицию против России. К такому выводу пришел американский эксперт в области обороны и международной политики Тед Карпентер после голосования в Генассамблее ООН по вопросу российской спецоперации на Украине.
США не смогли сформировать глобальную коалицию против России. К такому выводу пришел американский эксперт в области обороны и международной политики Тед Карпентер после голосования в Генассамблее ООН по вопросу российской спецоперации на Украине.
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