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Заявления США о формировании глобальной коалиции против России оказались сильно преувеличены – NI

Заявления США о формировании глобальной коалиции против России оказались сильно преувеличены – NI

США не смогли сформировать глобальную коалицию против России. К такому выводу пришел американский эксперт в области обороны и международной политики Тед Карпентер после голосования в Генассамблее ООН по вопросу российской спецоперации на Украине.

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