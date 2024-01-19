Супермаркет «Магнит» поглотит дальневосточного ритейлера

Розничный гигант «Магнит» приобретет долю в крупнейшей на Дальнем Востоке розничной сети «Самбери». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подтвердила сделку, в результате которой «Магнит» приобретет 33,01% акций «Самбери».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии