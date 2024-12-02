«Его несправедливо преследовали»: президент Байден подписал указ о помиловании

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Комментарии
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федор
Маразматический черт и ублюдок!!!!
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15 час.
MS
Mikhail Stepanov
Зря он это сделал - сына не спасет, но и развязал руки Трампу, который теперь с легкостью отменит помилование и еще возобновит расследование.
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14 час.

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