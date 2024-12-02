«Его несправедливо преследовали»: президент Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Система коррупции, кумовства и протекции во власти при наличии в том числе родственных связей – то, что Вашингтон применительно к другим странам всегда называл признаками диктатуры.