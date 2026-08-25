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«Когда полный стадион в Самаре будет скандировать «Губерниев – пес», я с удовольствием скажу «гав-гав». Губерниев о кричалках фанатов «Крыльев»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков « Крыльев Советов » в свой адрес во время матча с « Акроном » в 5-м туре РПЛ (3:0).

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