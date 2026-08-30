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Не только школа, но и концертная площадка. В Барнауле начали строить музыкальную мегашколу

Не только школа, но и концертная площадка. В Барнауле начали строить музыкальную мегашколу

Учреждение станет самым крупным музыкальным учебным заведением в городе Строительство самой крупной детской музыкальной школы Барнаула / Фото: amic.

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