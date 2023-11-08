ФСБ задержала жителя Бурятии, который склонял военных к госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Бурятии, который склонял российских военнослужащих переходить на сторону вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили 8 ноября в Центре общественных связей ведомства.
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