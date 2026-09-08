Украинские власти представляют собой организованную преступную группировку (ОПГ), похожую из разряда басни Ивана Крылова «Квартет».
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ну так признайте их таковыми официально,а не языком мелите.
от такого страшного обвинения бандеровцы задрожали и в обморок упали...