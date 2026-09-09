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Ламмис призвала демократов пойти на компромисс по CLARITY Act

Ламмис призвала демократов пойти на компромисс по CLARITY Act

Сенатор-республиканец Синтия Ламмис обвинила демократов в затягивании продвижения CLARITY Act — законопроекта, который должен установить более четкие правила для рынка цифровых активов и разграничить полномочия SEC и CFTC.

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