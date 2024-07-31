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Северное Медведково

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  • Вячеслав Даньшин
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Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Новая железная дорога свяжет крупнейшие городские агломерации Сергей Собянин подписал постановление о выделении 34,1 миллиарда рублей на реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1), которая свяжет Москву, Тверь, Великий Новгород и Санкт-Петербург.

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